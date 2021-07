Messi aceita cortar metade do salário e encaminha permanência no Barcelona

O clube blaugrana e o craque argentino chegaram a um acordo e o camisa 10 do Barça seguirá no Camp Nou

Chegou a notícia que o torcedor do Barcelona tanto esperava. Leo Messi fica no Barcelona. O clube catalão e o craque argentino chegaram a um acordo de renovação contratual por cinco temporadas, ou seja: Messi fica no Barça até 2026.

O último contrato do camisa 10 com o Barcelona se encerrou no dia 30 de junho e desde então o argentino estava sem clube, podendo sair de graça pra qualquer outro clube. Messi tinha algumas ofertas, em especial uma do PSG muito boa, mas decidiu permanecer no único time que defendeu em toda sua carreira até seus 39 anos.

Segundo as apurações da Goal, Messi aceitou uma redução drástica de 50% de seu sálario, uma obrigação imposta pela La Liga. O L'esportiu de Catanulya informou que o acordo está praticamente fechado e a Goal confirmou que o anúncio oficial ainda demorará alguns dias, até que todos os detalhes do novo contrato sejam totalmente acertados.

Messi decidiu ficar no Barcelona um ano depois de dizer que queria sair. Em agosto de 2020, depois do 8 a 2 diante do Bayern de Munique e depois de várias temporadas sem competir pelo título da Liga dos Campeões, o capitão decidiu abandonar o navio.

Irritado com o presidente Josep Maria Bartomeu, Messi enviou um burofax anunciando sua intenção de deixar o Barcelona, ​​embora o clube tenha movimentado todas as suas peças legais para evitar que o '10' acione a cláusula de rescisão firmada em seu contrato. Messi não quis levar o Barça a julgamento e anunciou que iria ficar em entrevista exclusiva à Goal.

Agora, o presidente é Joan Laporta e um dos primeiros objetivos do novo mandatário, como repetiu na campanha eleitoral, foi renovar Leo Messi, com quem mantém uma relação muito boa. Aliás, foi com o presidente com quem se estreou na equipa principal e com quem se tornou o melhor jogador do mundo.

Com a renovação do contrato, Messi completará 26 anos com as cores do Barça. Chegou a Barcelona em 2000, com apenas 13 anos, e estreou-se na primeira equipa em 2004, antes de atingir a maioridade. E com o Barça ganhou tudo: dez La Ligas, quatro Ligas dos Campeões, sete Copas do Rei e, além disso, acumula seis Bolas de Ouro, sendo o jogador com mais honras da história.