LaLiga avisa: Barcelona só poderá registrar Messi se reduzir folha salarial

Presidente do Campeonato Espanhol afirma que o clube catalão precisa reestruturar as finanças para manter o argentino no elenco

Ainda sem um acordo para seguir no Barcelona, o futuro de Leo Messi segue indefinido. Ainda não foi explícito qual será o futuro do atacante argentino, mas o presidente de LaLiga já avisou: o camisa 10 do Barça só fica no Camp Nou caso corte gastos.

Com débito de mais de um bilhão de euros, anunciado em janeiro de 2021, o Barcelona precisa reestruturar as finanças, como disse Javier Tebas, mandatário da liga espanhola. Com salário de R$ 92 milhões de doláres, será preciso cortes nos vencimentos do argentino ou em outras áreas para que ele permaneça por mais tempo na equipe catalã.

"O Barcelona ultrapassou o limite salarial. Espero que eles consigam manter Messi, mas, para isso, terão de fazer cortes em outro lugar. Não vamos flexibilizar a folha salarial do Barcelona. As regras não vão mudar. Não vamos mudar nenhuma regra para Messi", disse Tebas.

Desde o início do mandato, Joan Laporta, presidente do Barcelona, tenta reequilibrar as contas do clube, prejudicadas pelas más gestões anteriores. O clube está tentando cortar salários e gastos em diversas áreas, tendo até uma "lista de dispensa" de jogadores que podem buscar outros clubes para a temporada 2021/22. A ideia é que Miralem Pjanic, Philippe Coutinho e Samuel Umtiti sejam negociados para o clube atingir tal objetivo.

Sobre o futuro de Messi, não é certo ainda que ele permaneça no Barcelona ou deixe o clube. O contrato se encerra oficialmente no dia 30 de junho e o jogador não anunciou qual será o próximo passo. No momento, o jogador segue com a seleção argentina na Copa América.