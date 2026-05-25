Memphis Depay volta a jogar após dois meses e reacende esperança no Corinthians

O torcedor do Corinthians teve um motivo especial para comemorar além da vitória sobre o Atlético-MG neste domingo (24), pela 17ª rodada do Brasileirão. Após dois meses afastado por lesão, Memphis Depay voltou a entrar em campo com a camisa alvinegra.

O atacante foi acionado pelo técnico Fernando Diniz aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo o volante André, na vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena. O gol do triunfo corintiano saiu já nos minutos finais, marcado pelo marroquino Zakaria Labyad.

Mesmo ainda buscando ritmo de jogo, Memphis mostrou participação ativa durante o período em que esteve em campo. O camisa 10 acertou 14 dos 16 passes que tentou, embora tenha perdido a posse de bola em 10 oportunidades. O atacante não conseguiu finalizar ao gol.

A última atuação do holandês havia sido no dia 22 de março, quando sofreu uma lesão na coxa direita durante partida contra o Flamengo. Desde então, o jogador enfrentou problemas no processo de recuperação, o que atrasou ainda mais sua volta aos gramados.

O retorno acontece em um momento decisivo da temporada e também da carreira do atacante. Além de tentar ajudar o Corinthians antes da pausa, Memphis busca recuperar espaço visando a disputa da Copa do Mundo.

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, já deixou claro que conta com o atacante, desde que ele esteja plenamente recuperado fisicamente.

Enquanto tenta reencontrar sua melhor forma dentro de campo, Memphis também vive incertezas nos bastidores. O contrato do jogador com o Corinthians é válido apenas até o dia 20 de junho, e a diretoria alvinegra busca parceiros comerciais que possam ajudar a arcar com os altos vencimentos do astro europeu.

A reestreia, portanto, pode representar não apenas um reforço importante para o Timão, mas também os primeiros capítulos de uma possível despedida do futebol brasileiro.