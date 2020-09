Thiago Silva avisa: não sou velho nem lento para a Premier League

O zagueiro, contratado pelo Chelsea, logo fará sua estreia pelo Campeonato Inglês

36 anos, inúmeras premiações, títulos e honrarias, status de ídolo por todos os lugares onde passou... e muito lento para a Premier League? Em entrevista, Thiago Silva discordou daqueles que afirmam que o brasileiro já não tem mais condição física para atuar no Campeonato Inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Questionado se a Premier League seria "muito rápida" para ele, o zagueiro não deixou dúvidas. "Fisicamente eu estou muito bem. Idade é só um número, mas fisicamente, me sinto muito jovem, preparado para continuar em alto nível. Quem me conhece sabe como estou bem e trabalho duro para continuar." declarou.

Mais times

Após oito anos no , tendo conquistado mais de 20 títulos, Thiago Silva não teve o seu contrato renovado devido à sua idade avançada, e assim, ficou livre no mercado para assinar com qualquer equipe. Mesmo tendo recebido propostas de outros clubes, escolheu ir para o Chelsea para finalmente atuar no Campeonato Inglês.

Proibido de contratar por duas janelas, o segurou o dinheiro e montou um time de garotos em 2019-20, até aproveitar o mercado atual para reforçar vários setores do elenco: atletas caros como Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner, entre outros, são agora jogadores dos Blues. E o zagueiro brasileiro aparece como a "cereja do bolo".

Experiente e vencedor, Thiago Silva servirá para dar qualidade à posição - foi muito requisitado mesmo que o clube inglês tenha fama em não renovar contrato com jogadores mais veteranos - e para servir de "tutor" aos outros atletas jovens do elenco, como os defensores Fikayo Tomori, Kurt Zouma e Andreas Christensen.

Mais artigos abaixo

FELIZ ANIVERSÁRIO, MONSTRO! Hoje, Thiago Silva completa 36 anos de muita história e títulos no futebol mundial. E aí, acha que o zagueiro vai brilhar com a camisa do Chelsea? #ThiagoSilva #Chelsea pic.twitter.com/Hnff0yayqo — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 22, 2020

"É importante passar para esses garotos que não só atuar dentro de campo é importante, eles sempre precisam estar preparados e na melhor forma possível para evoluírem." opinou o brasileiro.

Thiago Silva deve estrear pelo Chelsea nesta próxima quarta-feira (23), diante do Barnsley, pela estreia da equipe na Inglesa. O duelo acontece às 15h45 (de Brasília).