Van Dijk é o maior zagueiro da história da Premier League? É o que diz outra lenda

Zagueiro holandês mudou o Liverpool de patamar após pouco tempo em Anfield e se tornou peça fundamental na equipe de Jurgen Klopp

Último vice-colocado no prêmio de melhor jogador do mundo dado pela Fifa, Virgil Van Dijk é tido como o melhor zagueiro do mundo atualmente. Desde sua chegada ao , o defensor mudou de patamar o sistema defensivo da equipe de Jurgen Klopp, que desde então conquistou a de 2019 e tem tudo para levar a Premier League, caso nenhuma surpresa aconteça.

Mas para Vincent Kompany, defensor histórico do , Van Dijk não é apenas o melhor do mundo em sua posição, é também o melhor zagueiro da história da Premier League.

Até 2018, o holandês estava no modesto , quando foi contratado pelos Reds por 75 milhões de libras, ou aproximadamente 85 milhões de euros na época. A partir disso, Van Dijk rapidamente justificou o alto investimento e se colocou entre os melhores do mundo.

E de acordo com Kompany, apesar do pouco tempo que o zagueiro se encontra no mais alto nível, ele já pode ser considerado como o grande defensor da história da liga inglesa.

"É estranho, porque ele não está em cena há tanto tempo quanto nomes como John Terry e Rio Ferdinand. Esses caras estão lá há muito, muito tempo", disse ao SPORF.

"Mas os sinais que ele mostrou nos últimos anos tornam óbvio que se ele estivesse no topo, no nível superior antes disso, também estaria mais longe", completou.

Kompany atuou pelo City ao longo de 11 temporadas e entende bem o papel que um zagueiro deve exercer na equipe. Agora atuando como jogador e treinador pelo , ele acredita que o impacto que Van Dijk conseguiu causar no Liverpool em pouco tempo é o grande motivo para o holandês ser o melhor em sua posição.

"Pelo que vi em termos de ter um impacto em um time, um zagueiro nunca olha para si mesmo. É sobre a comunicação com outros jogadores e sobre como você torna seu time mais sólido".

"O Liverpool antes de Van Dijk e o depois dele, é um cenário completamente diferente e eu darei a ele esse [título de melhor zagueiro da história da Premier League] por causa disso", destacou.

Antes de se mudar para Anfield, Van Dijk também foi alvo do Manchester City, de Pep Guardiola. Mas o defensor ex- contou que observou cuidadosamente diversos aspectos dos clubes interessados antes de tomar sua decisão.

"Antes de tomar a decisão de escolher o Liverpool, observei todos os aspectos dos clubes: o modo de jogar, os companheiros de equipe e o futuro. A cidade, os fãs, tudo tem que ser uma grande parte da entrada em um clube”, contou o holandês à BT Sport.

"Acho que o Liverpool na época foi a decisão certa e, obviamente, chegar à final da Liga dos Campeões nos meus primeiros seis meses foi um grande bônus e me ajudou muito no meu desenvolvimento".

Mas além do título da Liga dos Campeões, Van Dijk pretende entrar ainda mais na história do Liverpool com a conquista do inédito título da Premier League. Dentro de campo, o troféu já estava mais do que encaminhado, mas a paralisação do campeonato adiou os planos do camisa 4.

Então, o zagueiro também aguarda ansiosamente o retorno do futebol. Até o momento, a liga estuda possíveis maneiras de retornar e aguarda o aval das autoridades para definir uma data concreta.