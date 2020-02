Mbappé x Tuchel: tensão marca relação cada vez mais difícil no PSG

O craque e o treinador discutiram em público após a vitória do clube francês na Ligue 1

Neste sábado, mesmo com a vitória por 5 a 0 sobre o Montpellier, o torcedor do saiu com um gosto amargo da boca: viu Kylian Mbappé, uma de suas principais estrelas, discutir publicamente com Thomas Tuchel, treinador da equipe, depois do craque ser substituído.

Acompanhe o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Assim, segundo o jornal Le Parisien, a direção do clube resolveu intervir: o ex-jogador (e hoje diretor) Leonardo convocou uma reunião com ambas as partes, afim de tentar acalmar os ânimos. No entanto, ainda de acordo com a publicação, a intervenção do brasileiro não deu certo e o conflito entre Mbappé e Tuchel só cresce.

Mais times

Informações do Le Parisien dão conta que Mbappé "fica irritado por ser sempre o primeiro entre ele, Icardi, Neymar e Di María a ser substituído," enquanto Tuchel acredita ter total autonomia para tomar suas decisões e tentar poupar o jogador para partidas mais importantes.

E é claro: com Mbappé aparentemente insatisfeito no PSG, quem se anima é o . O interesse dos espanhóis em contar com o francês já é antigo e público, e até mesmo Zinedine Zidane, treinador dos merengues, já afirmou que o atacante deseja jogar na equipe.

O conflito entre o treinador e o jogador fica ainda mais sensível, já que este final de temporada pode ser decisivo na permanência de Mbappé no PSG: o clube francês ainda não conseguiu renovar o contrato do craque, cujo vínculo só vai o meio de 2022. Assim, para não perder o atleta de graça, os parisienses podem acabar sendo mais receptivos a certas propostas pelo atacante.

Desta maneira, tal conflito, pelo menos na ótica do PSG, precisa ser resolvido "para ontem". Enquanto Mbappé não confirma sua permanência e sua vontade de ficar na França, cada passo em falso é uma possível crise, que só atiça ainda mais os tubarões, aqueles que desejam contar com o futebol do jogador. E o maior predador tem nome e sobrenome: Real Madrid.

O PSG retorna aos gramados nesta terça-feira, às 17h05 (de Brasília), diante do , pela 23ª rodada da . Você acompanha este duelo com exclusividade (no ) pelo DAZN, com transmissão em alta definição e comentários ao vivo.