Mbappé reclama de substituição e entristece técnico do PSG

Thomas Tuchel falou sobre insatisfação do jovem francês na goleada contra o Montpellier

O técnico Thomas Tuchel admitiu ter ficado "triste" com a insatisfação de Mbappé após o atacante ter sido substituído no segundo tempo da goleada por 5 a 0 do sobre o , neste sábado, pelo .

Um dos destaques da partida e autor do quarto gol dos parisienses, após assistência de Neymar, Mbappé saiu de campo aos 24 minutos do segundo tempo para a entrada de Icardi. Visivelmente irritado, o jovem francês foi abordado pelo treinador, mas mesmo assim continuou demonstrando contrariedade (veja no vídeo a seguir).

Mbappé não ficou nada contente depois de ter sido substituído quando o já ganhava por 5-0. pic.twitter.com/OOiWRDVTnz — KB24 (@B24PT) February 1, 2020

Em entrevista coletiva após a partida, Tuchel disse que o episódio foi uma ˜pena". "Não estou com raiva, mas estou triste porque isso não é necessário. Expliquei a ele por que fizemos isso, e vai continuar assim. Eu sempre vou decidir os aspectos técnicos. Não jogamos tênis, jogamos futebol e temos que respeitar a todos", acrescentou.

Acostumado a lidar com o elenco estelar do time francês, o técnico alemão reforçou que cenas como a protagonizada por Mbappé não podem ser encaradas com naturalidade. "Eu sou o treinador e alguém tem que decidir quem sai e quem entra. Mbappé é muito inteligente, ele sabe o que está fazendo. Ele não gosta de sair, e ninguém gosta de sair. Essas não são boas imagens, mas não somos o único clube que precisa lidar com esse tipo de coisa. Isso não é bom, porque abre assuntos que vão contra o estado de espírito da equipe".

Esta não foi a primeira vez em que Mbappé reclamou ao ser substituído - a cena se repetiu na partida contra o Brugge, pela , e contra o mesmo Montpellier em dezembro. Tudo isso em meio à indefinição sobre a renovação de contrato do atacante.