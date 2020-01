Mbappé evita tema Real Madrid, mas não crava futuro no PSG: "veremos ao fim da temporada"

O francês também elogiou o Liverpool e chamou a equipe comandada por Jurgen Klopp de "máquina"

A novela Kylian Mbappé no Real Madrid ganha mais um capítulo: em entrevista concedida a BBC Sport, o craque afirmou que "não é o momento certo para falar de ", mas aumentou as especulações ao deixar o seu futuro no ar no PSG.

Acompanhe o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

"Falar disso agora não é bom pra mim e nem para o . Este clube me ajudou muito. Eu quero retribuir, focar na temporada e ganhar vários títulos. Estou calmo e só quero pensar no próximo jogo. Não é o melhor momento pra comentar especulações. Veremos ao fim da temporada." declarou Mbappé ao portal inglês.

E o PSG pode realmente sair com muitos títulos desta temporada: o clube lidera a com oito pontos de vantagem sobre o Olympique, é favorito na Copa da e já está na semifinal da . É claro, no entanto, que o grande sonho dos parisienses é conquistar a Liga dos Campeões da Europa.

Impulsionado pelo seus "quatro fantásticos", Neymar, Mbappé, Icardi e Di María, o PSG desponta como um dos favoritos a conquistar a taça, tendo realizado a segunda melhor campanha na fase de grupos, só atrás do de Munique. Se não fosse o de Jurgen Klopp, atual campeão do mundo, o PSG talvez fosse considerado o grande candidato ao título.

Questionado sobre o Liverpool (onde seu nome também é especulado), Mbappé foi só elogios.

"O que eles estão fazendo é impressionante. Eles são como uma máquina. É praticamente impossível ficar invicto, eles estão muito focados, jogam a cada três dias e vencem, vencem, vencem. Todo mundo assiste ao Liverpool e sabe o que fazer contra eles, mas ninguém consegue os vencer. Eles tem um time fantástico e um dos melhores técnicos do mundo."

O PSG retorna aos gramados nesta quarta-feira (22), diante do , às 17h (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal da .