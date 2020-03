Mbappé x coronavírus: atacante viveu tensão antes de decisão na Champions

Às vésperas de duelo decisivo do PSG pela Liga do Campeões diante do Borussia Dortmund, Kylian Mbappé deixou boa parte dos fãs de futebol ao redor do planeta preocupados: o atleta teve que ser testado para a possibilidade de ter contraído coronavírus Covid-19.

Tudo começou quando, nesta segunda-feira, Mbappé reclamou de uma dor de garganta para o comando técnico da equipe. Com a tensão generalizada em toda a Europa sobre o coronavírus, a situação do francês preocupou.

De acordo com informações do portal L'Equipe, Mbappé ficou de fora dos últimos dois treinos do e foi submetido a um teste para determinar se tinha contraído a doença. Ainda segundo a publicação, os primeiros indícios dão conta de que o resultado é negativo.

A preocupação com o craque é mais um indício de como a epidemia está afetando o mundo do futebol. Nesta semana, a Serie A italiana foi paralisada até abril, campeonatos como a , a e a Liga dos Campeões terão partidas com portões fechados e a Eurocopa que estava prevista para o meio deste ano pode não acontecer.

Com mais de 1.000 casos da doença na , a polícia da cidade de Paris decidiu fechar o Parc de Princes para o duelo da Liga dos Campeões, e a partida decisiva será jogada com portões fechados, para desespero do PSG.

Perguntado sobre o assunto, Marquinhos, zagueiro da equipe francesa, afirmou que preferiria adiar a partida do que jogar com portões fechados. Com a situação do coronavírus longe de estar controlada na Europa, tal opção parece ficar cada mais inviável e o duelo realmente acontecerá nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília).