Coronavírus faz Itália suspender atividades esportivas; Serie A pode entrar em decreto

Comitê olímpico italiano decreta parada de atividades esportivas no país até o começo de abril

Nada de futebol por um mês na : o CONI (Comitê Olímpico Nacional Italiano) anunciou a suspensão das atividades esportivas no país até o próximo dia 3 de abril, para tentar enfrentar a epidemia do Coronavírus Covid-19.

A medida, que afeta todos os esportes de equipe, foi decidida em reunião nesta segunda-feira (9), com a presença do presidente da CONI, Giovanni Malagò, e os mandatários de cada federação desportiva na Itália.

Para que a decisão entre em vigor, basta que o governo emita um decreto assinado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, dando respaldo para a suspensão.

Não se preocupe quanto à Liga dos Campeões, no entanto: a medida determinada pelo CONI só afeta competições nacionais, como a , a Serie B, a Serie C e a Coppa Itália, já que torneios internacionais estão fora da jurisdição do comitê.