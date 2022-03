Thierry Henry demonstra preocupação com saúde mental de Neymar: "Ele está bem?"

Preocupado com a saúde mental de Neymar, o ídolo francês e do Arsenal, Thierry Henry, comentou sobre as últimas falas do brasileiro, que tem "clamado por ajuda" ao longo das entrevistas quando relata cansaço psicológico.

Em temporada ruim pelo PSG, Neymar fez apenas quatro gols e quatro assistências em 18 jogos pelo clube da capital francesa, o que leva o jogador a ser muito criticado pela imprensa e torcedores do próprio time parisiense. Vendo isso, Henry demonstrou preocupação pelo brasileiro em entrevista ao L'Equipe: "Neymar tem falado muitas vezes em suas entrevistas recentes sobre seu bem-estar, sobre a pressão, então meu primeiro pensamento é: 'Ele está bem?'.

"Ele fala, mas você pode ouvi-lo? Ele está pedindo ajuda - há coisas acontecendo em sua cabeça, como qualquer ser humano", finalizou o ex-jogador. Neymar havia dado uma entrevista emocionante ao DAZN em 2021, quando relatou que a Copa do Mundo no Qatar, de 2022, poderá ser sua última: "Porque não sei se tenho mais força mental para lidar com o futebol", afirmou.

"Eu adoraria jogar nos EUA, na verdade. Eu adoraria jogar lá pelo menos por uma temporada", disse a estrela do PSG ao podcast Fenomenos no mês passado, quando abriu as portas para uma possível ida à MLS, liga norte-americana de futebol. "A temporada deles é mais curta, então eu teria três meses de férias."

Henry, hoje assistente técnico da Bélgica, atuou pelo Barcelona e virou ídolo no Arsenal. O ex-atleta admitiu que, em sua era como jogador, mesmo que tivesse ótimas temporadas, os problemas psicológicos eram desconsiderados: "Na minha época era muito mais difícil, totalmente tabu".