Real Madrid e PSG, entre desfalques e dúvidas para 'decisão' na Champions League

Uma das partidas mais aguardadas da temporada europeia está chegando. Após vencer o Real Madrid por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG vai a Madri para tentar assegurar sua vaga nas quartas de final da competição europeia. A questão é que os dois times podem ter baixas importantes para esse gigante duelo.

A partida decisiva acontece na quarta-feira (9), às 17h (de Brasília), na casa do Real Madrid. Uma vitória do Real por um gol de diferença leva o duelo para a prorrogação. Uma vitória com dois ou mais gols de diferença classifica o time espanhol. Já qualquer empate ou vitória dos franceses, classifica Neymar e companhia para a próxima fase.

Do lado do PSG, ainda não há nenhum jogador propriamente descartado para o duelo. Há, entretanto, dúvidas importantes para o confronto.

O treinador Mauricio Pochettino pode ter que escalar sua equipe sem as presenças de Neymar, Paredes, Hakimi e Sergio Ramos. Este último está praticamente descartado para o confronto contra a sua ex-equipe.

Ramos jogou apenas cinco partidas pelo time francês e o último duelo que participou foi em 23 de janeiro, pela Ligue 1, contra o Reims. Seus problemas musculares na panturrilha têm cobrado um preço alto para o espanhol nessa temporada.

Sobre a situação de Sergio Ramos, o treinador Mauricio Pochettino comentou.

"Ele ainda não voltou aos treinos com o grupo. Mas sua experiência é importante, após 17 anos no Real Madrid. Ele pode dar bons conselhos aos companheiros, jogando ou não. A contribuição de jogadores lesionados e suspensos é importante. Neste tipo de jogo, todos os detalhes são importantes", falou o argentino.

Neymar deve jogar na quarta, mas sua condição física é um verdadeiro mistério. Depois de três meses sem jogar, ele voltou a atuar exatamente no jogo de ida contra o Real Madrid. Desde então, ainda não conseguiu voltar ao seu melhor nível no futebol.

Mais artigos abaixo

Leandro Paredes, Ander Herrera e Achraf Hakimi também voltam de lesões musculares e podem perder o confronto.

Pelo lado do Real Madrid, nomes como Casemiro e Ferland Mendy já estão descartados e Federico Valverde e Toni Kroos são dúvidas, com problemas musculares.

Com desfalques e dúvidas dos dois lados e um placar mínimo de vantagem, a única certeza que se pode ter é que a quarta-feira reserva grandes emoções aos fãs do futebol europeu.