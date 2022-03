Cristiano Ronaldo e Messi são humanos: fase ruim surpreende, mas indica declínio?

Lionel Messi não arriscou nenhuma finalização na derrota por 1 a 0 do PSG para o Nice, em duelo válido pela 27ª rodada do campeonato francês. Foi a primeira vez que o argentino não levou perigo direto a um adversário em jogos que foi titular na equipe parisiense. Um dia depois, Manchester City e United fizeram o clássico pela Premier League mas Cristiano Ronaldo, lesionado, sequer foi relacionado.

Tudo bem que esta não foi a primeira vez que Messi ficou sem conseguir finalizar a gol como titular (em 2019 aconteceu o mesmo, ainda na época de Barcelona contra o Real Madrid), assim como lesões fazem parte das atividades esportivas, ainda mais as de alto rendimento. Cristiano Ronaldo já havia perdido um único jogo da atual temporada de Premier League, um 2 a 2 do United contra o Aston Villa, também por causa de lesão.

Analisando de forma isolada o jogo ruim de Messi contra o Nice ou a ausência de Cristiano Ronaldo do jogo do Manchester United, não são eventos que chamam enorme atenção porque existem precedentes – ainda que pouquíssimos. Mas quando colocamos dentro do contexto da temporada que ambos estão fazendo, é impossível não pensar se já estamos vendo os dois maiores craques das últimas décadas em clara decadência.

Vamos aos números, utilizando sempre a média de ações -- uma vez que esta temporada 2021/22 ainda não terminou.

No PSG, Messi tem a sua pior média de gols por 90 minutos levando em conta todas as competições: 0.32 considerando gols de pênalti e 0.23 subtraindo as penalidades. Desde que virou protagonista no Barcelona, sua média foi de 0.88 gols por 90 minutos, sendo 0.64 desconsiderando os gols de pênalti.

Somando número de gols e assistências nesta média por 90 minutos, Messi contribuiu diretamente com 0.71 tentos contra 1.14 do acumulado desde seu período de auge no Barcelona, a partir de 2008, até sua saída do Camp Nou.

Cristiano Ronaldo, por outro lado, tem até decidido pelo Manchester United neste seu retorno ao clube inglês. É o artilheiro do time na temporada, com 15 gols, e salvou os Red Devils de uma eliminação ainda na fase de grupos da Champions League. Mas o seu estilo de jogo não se encaixou com o da equipe, o que desencadeou outros problemas em campo. Entretanto, sua média nos números também mostra essa queda nítida.

A temporada 2021/22 é uma das piores de CR7 nos gols por 90 minutos (considerando com ou sem pênaltis) desde que o português passou a ser considerado um grande craque.

Os números da Opta só mostram uma leve vantagem em relação à sua última temporada pelo mesmo Manchester United, 2008/09, antes de sua transferência para o Real Madrid. Temporada, aquela, marcada também por ausências do gajo por causa de lesões. No somatório gols mais assistências, a média de 0.66 por 90 minutos é a pior de CR7 desde 2008/09 no futebol de clubes.

Apenas os números não contam toda a história, evidentemente. Tanto Cristiano Ronaldo quanto Messi ainda protagonizam bons momentos e deverão escrever outras páginas importantes em suas carreiras, mas não apresentam mais aquela regularidade assustadora que os colocou no olimpo do futebol.

Na contação de história da qual fazemos parte, costumamos buscar explicações místicas para construir a figura daquele herói incrível, que protagoniza feitos espetaculares. Foi dito que Lionel Messi não era humano, e sim um E.T. e que CR7 na verdade seria um ciborgue, um robozão. O tempo mostra que, como todos, eles são humanos.

Messi vai completar 35 anos em 2022 e Cristiano Ronaldo está com 37. É normal a queda de desempenho e, olhando para trás, impressiona que eles ainda consigam decidir jogos importantes. Messi e Cristiano ainda são jogadores de elite e devem protagonizar momentos de magia, mesmo estando ambos em declínio, mas estes momentos já estão sendo mais raros e deverão ser cada vez mais raros.

Nós temos que aproveitar.