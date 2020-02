Watford "mata" o invencível Liverpool: o tamanho do feito do vice-lanterna da Premier

Vitória por 3 a 0 dos donos da casa no Vicarage Road coloca fim a uma série de marcas impressionantes dos Reds na Inglaterra

O que o fez neste sábado pode muito bem virar uma música de Sir Elton John, torcedor mais famoso do clube. Mais do que inesperada, a vitória por 3 a 0 dos anfitriões sobre o no Vicarage Road derrubou a chance de os Reds continuarem derrubando marcas históricas.

Confira abaixo os motivos que fazem o triunfo do Watford ter sido tão especial:

O Liverpool não perdia há mais de um ano na Premier League (mais precisamente desde 3 de janeiro de 2019, quando caiu diante do por 2 a 1). A invencibilidade de 44 jogos era a segunda maior da história da competição (faltavam cinco para igualar o de 2004). O time londrino, aliás, segue como o único campeão invicto da Era Premier League - e não perdeu a chance de dar aquela provocada nas redes sociais.

Se confirmasse o favoritismo diante do Watford, o Liverpool seria o dono da maior sequência de vitórias da história da Premier League (19). Ao permanecer com 18, os Reds agora dividem o recorde com o Manchester City, que alcançou o feito em 2016.

O Watford iniciou a rodada na vice-lanterna, com 55 pontos a menos que o rival deste sábado (79 a 24). A diferença agora é de 52. Na frieza dos números, isso quer dizer que o Watford só ultrapassaria o Liverpool se vencesse 18 jogos (quase um turno inteiro) e o rival ficassem sem pontuar no mesmo período.

O retrospecto recente também não era nada animador. O Watford não vencia o Liverpool há oito jogos (com sete derrotas e um empate no período). Nos quatro encontros anteriores com o seu algoz de hoje, os Reds haviam feito 15 gols e não sofrido nenhum.

O Liverpool havia feito pelo menos um gol nos últimos 36 jogos de Premier League. Em 253 jogos sob o comando de Jurgen Klopp em todas as competições, a equipe só havia sofrido três gols em 22 jogos.

O domínio do vice-lanterna contra o virtual campeão foi gritante neste sábado. O Liverpool chutou apenas uma vez no primeiro tempo (isso não acontecia desde janeiro de 2017). Os gols do Watford, porém, só saíram na etapa final (Sarr, duas vezes, e Deeney). A reação da conta em português do clube no Twitter depois do terceiro gol diz muito.

O Watford impôs a pior derrota ao Liverpool na Premier League desde outubro de 2017, quando a equipe levou de 4 a 1 do . E desde setembro do ano passado (0 a 2 diante do na ) os Reds não perdiam por dois gols de diferença - não consideramos a derrota por 5 a 0 para o na Inglesa, já que o Liverpool atuou com o time Sub-20 por causa da disputa do .

O feito de hoje foi incrível, mas a campanha irregular e a ameaça de rebaixamento fizeram o Watford comemorar o triunfo sobre o líder sem muita euforia. "Foi uma vitória importante, mas apenas uma vitória. A temporada foi dura até aqui, perdemos semana passada sem jogar bem e precisávamos dar uma resposta", disse o técnico Nigel Pearson.