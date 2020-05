Real Madrid e Juventus ensaiam "guerras" por Haaland e Mbappé

Jornal Mundo Deportivo diz que merengues querem juntar a dupla no Bernabéu no meio do ano que vem, mas italianos também estão de olho

e podem travar em breve uma guerra pela contratação de dois dos mais badalados atacantes do futebol mundial na atualidade: Erling Haaland e Kylian Mbappé.

De acordo com informações do jornal catalão Mundo Deportivo, os merengues podem apressar a busca pelo norueguês do por saberem que os italianos também têm interesse em contratá-lo.



Quem quiser acertar com Haaland na próxima janela terá que desembolsar mais de 100 milhões de euros (R$ 603 milhões na cotação atual), já que só a partir de 2021 a multa rescisória com os alemães vai passar a ser "apenas" 75 milhões de euros (R$ 452 mi, aproximadamente).

O Real não estava disposto a gastar tudo isso, mas teme que a Velha Senhora procure Haaland primeiro. O clube italiano vê o norueguês como o substituto ideal para o português Cristiano Ronaldo, cujo contrato vai até meados de 2022. Assim, os merengues cogitariam incluir jogadores como Lucas Vázquez, Kubo ou Jovic para tentar diminuir a pedida do Dortmund e já tentar contratar o artilheiro na próxima janela.

Segundo o Mundo Deportivo, o Real não quer que volte a acontecer o que houve com Mbappé - o clube espanhol perdeu a chance de comprá-lo quando estava no e agora terá que pagar muito mais para tirar o francês de 21 anos do .

"Os planos blancos são juntar no verão (europeu) de 2021 Mbappé e Haaland, mas, se a Juventus apertar pelo norueguês, o Madrid poderia contratá-lo já", escreve o jornal.

Para completar, Mbappé seria outra alternativa da Juve para substituir Cristiano Ronaldo caso não consiga contratar Haaland. Assim, conclui o Mundo Deportivo, "avizinha-se uma guerra entre Real Madrid e Juventus por dois dos jogadores da moda do futebol europeu".