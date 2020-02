Por que Liverpool, Chelsea e United querem Timo Werner, do Leipzig?

Gigantes da Inglaterra estão de olho no atacante alemão que vem tendo ótima temporada na Bundesliga

Timo Werner vem fazendo uma ótima temporada pelo . Os números do atacante de 23 anos impressionam e estão ajudando o clube alemão a brigar pelo título da . Com isso, clubes como , e estão de olho em uma possível transferência do jogador para a próxima temporada.

O alemão parece ser o único jogador capaz de bater Robert Lewandowski na artilharia do campeonato nacional, algo que certamente não é uma tarefa fácil. O polonês lidera a estatística, com 22 gols na competição, mas o jovem está logo atrás com 20 tentos em 22 jogos.

Além da disputa com Lewandowski, os gols de Werner também estão sendo fundamentais para sua equipe tentar roubar o título da Bundesliga do favorito de Munique. O time da Red Bull está em segundo lugar na tabela, apenas um ponto atrás dos bávaros. Os números, é claro, chamam a atenção de outras equipes.

Timo Werner is after Lewy's crown 👑



Timo Werner is after Lewy's crown 👑

Here are all of his goals so far in 2019/20 ⚽

“Quando se marca 20 gols em uma temporada tendo apenas 23 anos é claro que há o interesse de outras equipes”, disse Werner ao Kicker. “Não estou pensando sobre o futuro neste momento. Teremos jogos importantes pela frente e é nisso que estou focado”.

Apesar de não estar pensando em uma transferência neste momento, o atacante também deixou as portas abertas para uma negociação no futuro.

“Eu consigo me imaginar jogando fora do país ( ) um dia, mas não tenho nenhum clube específico onde quero jogar. Estou aberto a tudo”.

Mas além dos números e da pouca idade, uma outra característica faz com que Werner seja um atacante cobiçado: sua versatilidade. O jovem alemão pode jogar tanto centralizado quanto aberto pelos lados. Pode jogar mais preso entre os zagueiros ou explorando os espaços deixados pelo adversários e contra-atacar.

Então, é bem possível que o jogador do Leipzig seja um dos nomes mais cobiçados da próxima janela de transferências. E dependendo do que acontecer na , seu passe pode ser ainda mais valorizado.