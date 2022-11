Qual a lesão de Mbappé que preocupa a França na Copa?

Camisa 10 tem sido peça importante para avanço da equipe, marcando três gols nos dois primeiros jogos da fase de grupos, garantindo a vaga nas oitavas

Na terça-feira (29), a seleção francesa treinou se preparando para o confronto desta quarta contra a Tunísia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, e um dos principais atacantes da equipe, Kylian Mbappé, foi visto com o tornozelo esquerdo enfaixado.

O atleta teria sofrido uma lesão durante partida pelo PSG, antes da Copa, mas voltou a sentir um incômodo no confronto contra a Dinamarca, na vitória por 2 a 1, com dois gols do próprio camisa 10. Pelo fato da equipe ter garantido a primeira vaga das oitavas, a França não irá completamente titular para o embate, e como confirmado pela RMC Sports, o técnico Didier Deschamps optou por não incluir Mbappé entre os 11 iniciais. Kolo Muani será o substituto do atacante para o jogo.

Mesmo assim no treino, inclusive, o atacante realizou as atividades com os companheiros até o final, tirando certa preocupação com relação à lesão. O jogador tem sido peça fundamental para a equipe francesa durante a fase de grupos, já que marcou três gols nos primeiros dois duelos do time.

Mbappé fechou a segunda rodada do torneio como um dos três artilheiros da Copa do Mundo, ao lado de Enner Valencia, do Equador, e Cody Gakpo, da Holanda, todos com três gols marcados. Vale destacar que os equatorianos acabaram eliminados após a derrota para o classificado Senegal, e a Laranja Mecânica foi às oitavas terminando na primeira posição do grupo.