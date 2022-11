Karim Benzema pode voltar para a seleção da França na Copa do Mundo?

Atacante Bola de Ouro deste ano acabou lesionado em treino antes do inicio do Mundial

O craque francês e Bola de Ouro, Karim Benzema, se machucou em treino antes do início da Copa do Mundo do Qatar e acabou anunciado como desfalque da França para o torneio deste ano. Porém, segundo os regulamentos da competição, o jogador pode atuar ainda nesta edição com a seleção francesa caso se recupere.

Pelo fato do atleta estar inscrito na lista da França, ele continua sendo opção para o técnico Didier Deschamps se estiver em com o condicionamento físico em ordem. Além disso, em caso de título para a seleção francesa, o centroavante também recebe medalha de ouro. Há chance do jogador estar de volta para as quartas de finais, em 9 ou 10 de dezembro, caso passe por Argentina, Polônia, México ou Arábia Saudita.

Vale o destaque para a campanha da equipe francesa até o final da segunda rodada: foram duas vitórias e a já classificação para as oitavas de final. No primeiro embate, contra a Austrália, a França passou por 4 a 1 com dois de Giroud, um de Rabiot e outro de Mbappé. Depois, com dois do camisa 10, um 2 a 1 sobre a Dinamarca garantiu a vaga na fase seguinte.