Mbappé comenta provocações de Martinez na Copa e revela mensagem para Messi

Atacante francês disse que as comemorações do goleiro da Argentina "não são um problema" após a derrota na final da Copa do Mundo 2022

O atacante Kylian Mbappé minimizou as provocações do goleiro Emiliano Martínez na comemoração do título da Argentina na Copa do Mundo 2022, do Qatar, contra a França. Além de mencionar o camisa 10 nas redes sociais, o goleiro foi visto carregando um boneco com o rosto do francês chorando em Buenos Aires.

Depois de garantir a vitória do PSG nos minutos finais do retorno à Ligue 1, Mbappé foi questionado sobre as muitas provocações do goleiro Martinez. Na zona mista, o jogador afirmou que não gasta energia com "coisas triviais".

"As celebrações não são um problema para mim. Não há que se gastar energia com essas coisas tão triviais", afirmou Mbappé após a vitória do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg.

Mbappé também foi questionado sobre seu reencontro com o capitão argentino, Lionel Messi, no Parque dos Príncipes, acrescentando: "Vamos esperar que Leo volte para continuar marcando e ganhando jogos. Falei com ele depois da final, dei-lhe os parabéns. Foi a busca de uma vida para ele, para mim também, mas eu falhei, então você sempre tem que ser um bom esportista."

O francês marcou um hat-trick na final da Copa do Mundo. Mas, apesar de seus melhores esforços, ele não conseguiu ajudá-los a derrotar a Argentina nos pênaltis. Desde então, Martinez foi fotografado mirando em Mbappé com suas comemorações em mais de uma ocasião, recebendo duras críticas do mundo do futebol na última semana.

Além disso, Mbappé aproveitou para explicar o motivo de ter voltado ao PSG rês dias apenas depois da final: "Não creio que vá a se digerir nunca. Agora, como disse ao técnico e aos companheiros, não há razão para que o meu clube pague por um fracasso pela seleção. O PSG não é responsável pela nossa derrota. Tentei voltar com a melhor energia possível, o mais positiva possível."

Enquanto Mbappé aguarda o retorno de Messi, o atacante ajudou o time a manter a liderança da Ligue 1, somando 44 pontos. Na próxima rodada, dia 1 de janeiro de 2023, a equipe encara o Lens, sem Neymar, que está suspenso