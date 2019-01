Maxi López diz que Wanda Nara o chama quando Icardi sai para concentrar com a Inter

O atacante do Vasco fez novas revelações sobre a sua relação com a ex-mulher, que o trocou pelo então melhor amigo

A história de triângulo amoroso mais polêmica do futebol mundial ganhou um capítulo de pegar fogo. Digno de novela mesmo. Durante entrevista à rádio argentina La Red, o atacante Maxi López, do Vasco, disse que Wanda Nara, sua ex-mulher e atual esposa/empresária de Mauro Icardi, lhe faz “convites” quando o jogador da Internazionale de Milão fica concentrado com o time.

“Ela toma isso como um jogo, me fazendo entrar na casa dela ou me chamando quando seu marido está na concentração. É uma mulher que se casou, que já teve outros bebês e eu só quero manter o vínculo com meus filhos e nada mais. Não sei para que me chama, porque me chama em dias pontuais. Eu não entro mais no jogo dela. Não entro se não me enrosco e depois não falo durante meses com as crianças”, afirmou o vascaíno.

Maxi López e Wanda Nara foram casados e tiveram três filhos. Em 2013, entretanto, o relacionamento acabou de uma forma polêmica. Durante uma viagem, Wanda acabou se apaixonando por Mauro Icardi, que na época atuava ao lado de Maxi López na Sampdoria e era um de seus melhores amigos. Atualmente, Icardi e a ex-modelo já tiveram outros filhos. Wanda, inclusive, administra a carreira do atual marido e faz jogo duro para renovar o contrato dele na Inter de Milão.

Icardi, Wanda Nara e as crianças

Ainda durante a entrevista, Maxi López explicou que o relacionamento com a ex-esposa não é nada saudável: “A verdade é que as coisas não estão bem. Não entendo por que ela faz essas coisas. Eu disse que queria passar o fim do ano com as crianças e ela se opôs completamente de novo. Me disse: ‘vem na casa da minha irmã’. Estive uma hora mais ou menos brigando pelo telefone para ver as crianças e ela não queria entregá-los. "Tem que entrar na casa", me disse. Eu, obviamente, não queria entrar. Uma situação um pouco absurda, mas não sei o que ela tem na cabeça fazendo essas coisas”.

“Não sei qual o objetivo que ela tem na cabeça, não sei o que ela quer gerar. Eu cumpro com outras coisas, como ela quer, e ela não cumpre com os compromissos de mãe. Ela me faz entrar na casa. Estive com meus filhos porque, obviamente, faço isso por eles. É o que diverte ela, gerar este tipo de polêmicas. E eu trato de escapar, porque confunde as crianças e isso não é bom”, finalizou.