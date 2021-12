Mattos revela que tentou Luiz Adriano, Alisson e Janderson antes de deixar Cruzeiro

O Cruzeiro contratou nove reforços para 2022. Nomes de peso chegaram à Toca da Raposa II após negociações conduzidas por Alexandre Mattos. O diretor de futebol, no entanto, estava atrás de outras peças para reforçar ainda mais o elenco, atualmente comandado por Vanderlei Luxemburgo. Além de Danilo Avelar, que estava perto de assinar a sua mudança para o clube de Belo Horizonte, os meias Alisson e Ricardo Goulart e os atacantes Janderson e Luiz Adriano foram procurados pelo ex-dirigente.

Mattos confirmou à GOAL que tentou a contratação do quarteto para defender a equipe mineira em 2022. Representantes de Alisson, Janderson e Luiz Adriano confirmam as conversas com o Cruzeiro para uma transferência no mercado da bola. Os procuradores de Ricardo Goulart negam que tenha existido qualquer tipo de negociação.

A reportagem explica o panorama das negociações conduzidas pelo antigo dirigente cruzeirense. Danilo Avelar e Janderson estavam verbalmente acertados com a Raposa. O defensor tentava apenas a sua rescisão contratual com o Corinthians para assinar em definitivo na Toca da Raposa II. O jogador já havia entrado em acordo com o dirigente.

Janderson já tinha um acordo com o Cruzeiro. O atacante de 22 anos havia recebido sinal positivo do Corinthians para um empréstimo aos mineiros. Ele também já havia dito à Raposa que aceitava a transferências nas condições propostas.

Alexandre Mattos ainda preparava três presentes de natal para o torcedor do Cruzeiro: Alisson, Ricardo Goulart e Luiz Adriano. Desde que teve a saída do Grêmio anunciada, Alisson se tornou alvo da Raposa, clube que o revelou. A negociação não estava sacramentada, mas os mineiros brigavam pelo jogador. A saída de Mattos fez com que o caminho ficasse livre para o São Paulo. O atleta assinará com o Tricolor paulista nos próximos dias.

Fora dos planos de Abel Ferreira, Luiz Adriano negocia a rescisão contratual com o Palmeiras. O centroavante pretende deixar o clube no próximo ano, mesmo que tenha contrato até junho de 2023. A ideia de Mattos era que o atleta aceitasse uma redução salarial para defender o time mineiro. A sua situação ainda estava longe de um desfecho, mas o jogador poderia se transferir para a Toca da Raposa II na temporada seguinte.

Livre no mercado da bola desde que rescindiu com o Guangzhou Evergrande, da China, Ricardo Goulart ainda não tem definição sobre o seu futuro. Ele esteve perto de um acordo com o Fluminense, mas não abre mão de receber salários na casa de R$ 1 milhão por mês. O valor era o que travava um possível acorco com os mineiros durante a gestão de Alexandre Mattos.

Com a saída do dirigente, que ainda não tem substituto definido — Alexandre Pássaro surge como o favorito para a vaga —, o grupo de atletas não terá acordo para defender as cores do Cruzeiro em 2022.