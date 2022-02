Mattos continua fora do futebol do Athletico-PR mesmo com saídas de Autuori e Gomes

Alexandre Mattos não assumirá o futebol do Athletico-PR após as saídas de Paulo Autuori e Ricardo Gomes, antigos responsáveis pela pasta. O dirigente seguirá no cargo de CEO de Negócios e Área Internacional, conforme apurado pela GOAL.

O presidente Mário Celso Petraglia e o executivo são favoráveis à sua permanência na função. Mattos quer ficar mais distante do futebol na Arena da Baixada. Desta forma, Fernando Yamada é quem deve assumir o departamento de futebol. Contratado para trabalhar nas divisões de base como coordenador, o profissional topou o desafio de estar à frente do elenco profissional.

Ex-atleta, Yamada é administrador de empresas por formação. Com 42 anos, atua como gestor do esporte desde 2014. Ele começou a carreira de coordenador de futebol no Grêmio Osasco e, em 2017, assumiu a gerência geral das categorias de base do Corinthians Paulista. É palestrante da Brasil Expo e instrutor de cursos da CBF Academy.

Leonardo Coelho, que já foi diretor do futebol feminino do Athletico-PR, terá a incumbência de atuar nas divisões de base do clube, na vaga que era ocupada por Fernando Yamada.