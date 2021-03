Martín Benítez no São Paulo: o que se sabe sobre a ida do argentino do Vasco ao Morumbi?

Tricolor tem interesse no meia do Gigante da Colina; segundo a imprensa argentina, já existe um acordo para que ele defenda a equipe de Hernán Crespo

O Vasco anunciou um caminhão de jogadores dispensados nesta segunda-feira (08) , e nem mesmo os destaques da equipe tem futuro garantido no Gigante da Colina. Com isso, o São Paulo está de olho em Martín Benítez, um dos principais jogadores do clube carioca no Brasileirão. E segundo a imprensa argentina, o Tricolor do Morumbi já possui um acordo para trazer o meia de 26 anos após o fim de seu empréstimo no Rio de Janeiro.

De olho em possíveis reforços para o treinador Hernán Crespo , o São Paulo monitora o mercado atrás de nomes que possam se encaixar na filosofia de jogo do argentino. E um desses nomes é Martín Benítez, que cumpre contrato de empréstimo no Vasco da Gama até o meio deste ano.

Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes , nesta segunda-feira (08), Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, confirmou que o interesse realmente existe, mas disse que ainda não havia feito nenhuma proposta ao Independiente, clube detentor dos direitos do argentino.

“O Benítez eu considero um grande jogador e tem contrato com o Vasco até o meio do ano, por empréstimo. Temos interesse nele, mas sabemos de toda essa dificuldade. Estamos analisando, vendo a possibilidade, mas achamos um belíssimo jogador, meia articulador muitíssimo interessante. Não estamos nem próximos de possibilidade de contratação, mas interessa, sim", afirmou o cartola Tricolor.

Contudo, segundo o Tyc Sports , da Argentina, o Independiente já tem um acordo com o São Paulo para o meia seguir atuando no Brasil. O vínculo seria mais uma vez de empréstimo, com opção de compra fixada em 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14,6 milhões na cotação atual), valor semelhante ao que está no contrato de Benítez com o Vasco, atualmente.

Com o rebaixamento do Gigante da Colina e sua situação financeira complicada , o clube carioca dificilmente irá exercer a opção de compra , o que deixará Benítez pronto para encontrar um novo destino.

Até o momento, o São Paulo já acertou o retorno do zagueiro Miranda , conforme anunciado pelo presidente Julio Casares antes do clássico contra o Santos, no último sábado (06) , e a contratação do lateral Orejuela , que estava no Cruzeiro.