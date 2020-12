Benítez fora do Vasco: qual será o destino do meia?

O argentino já se despediu dos companheiros de equipe e não joga mais pelo Cruz-Maltino

Martín Benítez não ficará no Vasco para 2021. Emprestado pelo Independiente no começo do ano, o argentino de 26 anos serviu como uma reserva técnica interessante para o clube carioca, além de formar excelente dupla com Germán Cano. Devido a alta pedida do clube de Avellaneda, porém, não ficará no Cruz-Maltino e já atrai olhares de outros clubes do país.

Por mais que tenha sofrido com lesões nesta reta final de sua passagem pela equipe de São Januário, o meia se destacou com uma capacidade de criação acima da média. Rapidamente caiu nas graças da torcida, fazendo uma série de boas atuações e sendo um dos pilares do "Ramonismo", no começo do Brasileirão.

O problema é que devido à crise financeira do , o clube decidiu não pagar os R$ 20 milhões pedidos pelo Independiente e Benítez já anunciou que deixará o Cruz-Maltino. Lesionado, não atuará diante do -PR neste próximo domingo (27), e já até se despediu dos companheiros, em uma postagem em seu Instagram.

E se o argentino não ficará em São Januário, seu nome já começa a ser especulado em outras grandes equipes do futebol brasileiro, com maior poderio financeiro que os cariocas no momento.

Segundo a TyC Sports, rede de televisão argentina, Martín Benítez já recebeu sondagens de três clubes do país: os poderosos , e estariam monitorando a situação do jogador. O Independiente já recusou propostas de R$ 17 milhões por 50% dos direitos do atleta e só o venderá por R$ 20 milhões.

Considerando que o atleta já fez mais de sete jogos pelo Brasileirão e atuou na Copa do , ele só poderia ser utilizado na próxima temporada, caso chegue em alguma dessas equipes, mesmo que fique sem contrato no dia 31 de dezembro.

Benítez também tem sondagens do Oriente Médio, mas só deve decidir seu futuro após ficar livre no mercado e deixar oficialmente o . Enquanto vamos nos aproximando da reta final da temporada 2020 do futebol brasileiro, os times já vão tentando se reforçar para o futuro. Será que o argentino pintará em algum time brasileiro? Só o tempo dirá...