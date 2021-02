São Paulo organiza planejamento com Crespo e mira meia e centroavante como prioridades

Diretoria traça plano de reforço "criativo" para ambos os setores visando à Libertadores de 2021

O São Paulo manteve seu orgulho no final do Brasileiro ao derrotar o Flamengo e Rogério Ceni no Morumbi, e agora busca pensar no que será a sua temporada 2021. Com a estreia de Hernán Crespo já marcada e um planejamento traçado ao lado do coordenador Muricy Ramalho , o Tricolor determinou um meia e um centroavante como as suas prioridades para o elenco na próxima temporada.

O diagnóstico principal é que, na ausência de Brenner, o São Paulo precisa de um jogador que chegue para repor as suas dezenas de gols vendidas ao Cincinnati . A base está bem montada, o time tem opções na defesa e no meio, mas o ataque ainda é visto como um ponto a ser melhorado.

Além da recuperação de Pablo, atleta elogiado por Crespo nas conversas internas pelo desempenho em torneios como a Sul-Americana de 2018, o Tricolor busca na América do Sul alguém que tenha a velocidade e a capacidade de finalização tão elogiada de Brenner. Especialista na posição, o comandante acredita que essa chegada será essencial para uma Libertadores com times mais equilibrados devido à pandemia da Covid-19.

"Gol ganha jogo", resumiu uma fonte ouvida pela reportagem. O pensamento permeia tanto a diretoria quanto a comissão técnica e também tem reflexo na segunda prioridade do ano: um armador de jogo que consiga distribuir as jogadas e controlar o ritmo.

A esperança era que Hernanes pudesse ser esse jogador, mas a dificuldade encontrada pelo ídolo de se colocar à disposição em condição de fazer a diferença alarmou a comissão. Um nome mais jovem para encarar a temporada e a provável emenda com 2022 é o ideal na visão são-paulina.

Posto isso, foi consenso entre todas as partes que o elenco tricolor é bom e teria condição de ser campeão mesmo sem os reforços. Os três zagueiros utilizados contra o Flamengo podem ser uma alternativa no início de trabalho de Crespo , mas não necessariamente serão regra. Um time que tenha controle da bola e velocidade para surpreender o adversário é o desejo da vez.