Quais jogadores já foram dispensados pelo Vasco para esta temporada?

Após começar a temporada 2021 utilizando garotos da base, elenco principal se reapresenta com novidades; Pikachu está entre os dispensados pelo clube

O Vasco da Gama começou a temporada de 2021 com um time de garotos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Após dois jogos e duas derrotas, parte do elenco principal volta aos trabalhos nesta segunda-feira (8) e a equipe tem novidades: oito jogadores foram dispensados pela diretoria.

Fora dos planos do clube neste momento, os atletas libertados são: Yago Pikachu, Henrique, Léo Gil, Lucas Santos, Marcos Jr., Gustavo Torres, Neto Borges e Werley. Eles receberam férias estendidas e não devem se apresentar no fim deste período. Todos tem contrato em vigor, mas o Vasco não dificultará a saída de tais jogadores, liberados para negociar com outros clubes.

Alguns atletas já tem o futuro encaminhado após a decisão da diretoria vascaína: Léo Gil deve acertar com o Colo-Colo, do Chile, Neto Borges deve voltar para Bélgica e Gustavo Torres pode acertar sua volta para o Atlético Nacional, da Colômbia, em breve.

Além dos jogadores já citados, o Vasco também não conta mais com Ygor Catatau e os zagueiros Marcelo Alves e Lucas Santos. Os dois primeiros não fazem mais parte do elenco e o último, revelado pelas categorias de base do clube, está na lista de dispensa.

Por outro lado, alguns destaques individuais do Vasco seguem no clube, mas com o time rebaixado para a Série B do Brasileirão, o futuro deles em São Januário é incerto, casos de Leandro Castan, Fernando Miguel, Martín Benítez, German Cano e Talles Magno. Todos eles se apresentaram no clube nesta segunda-feira.

Dois novos jogadores devem chegar à Colina em nos próximos dias. O Vasco acertou com Marquinhos Gabriel e Ernando para a temporada de 2021. Eles já foram anunciados pelo clube e devem se apresentar ao clube ainda nesta terça-feira (9).