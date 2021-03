Com Orejuela na lateral-direita, São Paulo busca consertar o que não deu certo com Juanfran

O defensor colombiano é o primeiro reforço do Tricolor Paulista para a temporada 2021

O São Paulo acertou o seu primeiro reforço para a temporada 2021. Segundo publicado pelo blog do PVC, no GE, Orejuela será o novo lateral-direito do time. Para contar com o atleta até 2024, o Tricolor Paulista comprou 50% dos direitos que pertenciam ao Cruzeiro – a outra metade segue com o Ajax, da Holanda.

Orejuela, que esteve emprestado ao Grêmio na temporada 2020, chega para ocupar a lacuna deixada por Juanfran, que não teve seu contrato renovado para a nova campanha e já se despediu do clube. O espanhol, que fez história pelo Atlético de Madrid antes de, já veterano, chegar ao São Paulo, foi um dos nomes que tiveram dificuldades para passar segurança no flanco direito da equipe ao longo da última temporada.

Com Daniel Alves completamente transformado em meio-campista, a lateral/ala direita ficou a cargo do jovem Igor Vinícius, de 23 anos, mas especialmente de Juanfran. A expectativa era de ver o espanhol, mesmo aos 36 anos, passando segurança na posição. Mas assim como foi a campanha são-paulina no Campeonato Brasileiro, com pontos altos enquanto o time liderava o certame e outros momentos de grande baixa posteriormente, Juanfran oscilou e não convenceu.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Foi pelo seu lado direito, por exemplo, que o São Paulo sofreu a maior parte de seus gols no último Brasileirão: o Tricolor sofreu 21 de seus tentos, 51% do seu total, pelo flanco destro.

A esperança é que a chegada de Orejuela, mais jovem do que Juanfran e mais experiente do que Igor Vinícius, possa resolver o que não deu certo na temporada 2020 da lateral-direita são-paulina: a falta de equilíbrio e segurança. Especialmente na parte defensiva. O desempenho de Orejuela, apresentado ao longo do último Brasileirão, mostra que o São Paulo pode ter acertado em sua investida.