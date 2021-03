Miranda volta ao São Paulo: relembre os títulos, números e raio-x da primeira passagem do zagueiro

Minutos antes do San-São deste sábado (6), presidente Julio Casares confirmou o retorno do defensor após 10 anos longe do Morumbi

O zagueiro Miranda está de volta ao São Paulo. A contratação do zagueiro que estava no Jiang Suning, da China, foi confirmada pelo presidente do clube Julio Casares momentos antes do clássico entre o Tricolor Paulista e o Santos neste sábado (6) após semanas de especulações.

"A torcida do São Paulo pode esperar, o Miranda está retornando. Falei há pouco com ele no telefone, e ele vem para reforçar o nosso elenco. É um grande valor, um grande zagueiro e um são-paulino que ganhou tudo aqui. Está muito bem, na China jogou 90 minutos em 19 partidas, agora vai passar por exames, mas está tudo certo", disse Casares ao SporTV.

"[Contrato] Vai ser por um ano e oito meses, com algumas dinâmicas que vão agregar à marca do São Paulo. Temos bônus de produção, mas garanto que é um bom salário e pode melhorar muito após o fim de 2021. É um grande reforço que vai fortalecer o elenco de Hernán Crespo", completou.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Aos 36 anos, o zagueiro retorna ao Morumbi após 10 anos desde sua saída para o Atlético de Madrid. Além do clube colchonero e do futebol chinês, Miranda atuou também na Inter de Milão neste período longe do Tricolor Paulista.

Em 2006, Miranda chegou ao São Paulo emprestado pelo Sochaux, da França, e rapidamente impressionou com suas boas atuações. Um ano depois, o Tricolor acertou sua compra em definitivo e o zagueiro ficou no clube por mais quatro temporadas. Quando deixou o Morumbi, não escondeu sua intenção de um dia retornar e conquistar mais títulos.

"Fica para trás uma Libertadores, que gostaria de ter ganhado. Se um dia eu retornar, vou buscar este título", afirmou o jogador na época.

Enquanto Miranda não reestreia, confira como foi a primeira - e vitoriosa - passagem dele pelo Morumbi.

TÍTULOS



Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Miranda fez parte dos três títulos brasileiros do São Paulo entre os anos de 2006 e 2008, uma das poucas peças presentes nas três conquistas.

"O momento mais marcante aqui no São Paulo foram os três títulos brasileiros. O que marcou mais foi o segundo (2007), conquistado com várias rodadas de diferença para o segundo colocado", disse o jogador antes de deixar o clube, em 2011.

No título de 2007, inclusive, Miranda fez um gols dos do Tricolor na goleada por 3 a 0 contra o América-RN, que confirmou o bicampeonato da equipe.

NÚMEROS E RAIO-X



Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O zagueiro atuou em 260 partidas pelo São Paulo entre 2006 e 2011. Neste período, marcou 10 gols com a camisa tricolor.

Temporada a temporada de Miranda no São Paulo:

2006: 14 jogos e 1 gol (campeão brasileiro)

2007: 64 jogos e 4 gols (campeão brasileiro)

2008: 53 jogos e 1 gol (campeão brasileiro)

2009: 49 jogos e 1 gol

2010: 57 jogos e 2 gols

2011: 23 jogos e 1 gol

Desempenho de Miranda nos clássicos:

Miranda x Corinthians: 11 jogos - sete vitórias, três empates e uma derrota;

Miranda x Palmeiras: 12 jogos - quatro vitórias, cinco empates e três derrotas;

Miranda x Santos: 15 jogos - sete vitórias, três empates e cinco derrotas.