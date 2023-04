Técnico interino sacou o camisa 9 do time titular, artilheiro da equipe na temporada

O Flamengo encerrou a preparação para o duelo contra o Coritiba, neste domingo (16), no Maracanã. Apesar do acerto com Sampaoli, Mário Jorge, técnico do sub-20 é quem comanda a equipe na beira do gramado. Ele decidiu fazer mudanças e barrou o atacante Pedro do time titular durante as atividades colocando Matheus França na vaga. A informação foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL.

Segundo soube a GOAL, Pedro não gostou da decisão do treinador e externou a insatisfação. O atacante entende que vive bom momento e não poderia ser sacado do time titular. Gabigol, por sua vez, atravessa a pior fase com a camisa do Flamengo desde que chegou ao clube em 2019 e seguiu entre os 11.

Nas últimas semanas, Gabigol acirrou a disputa com Pedro ao falar publicamente que, no esquema de Vitor Pereira, gostaria de brigar com o camisa 9 pela posição de centroavante. O português então optou por manter o artilheiro do Flamengo na temporada e barrou o camisa 10.

Contra o Fluminense, no entanto, partida que culminou na queda de Vitor Pereira, Gabigol voltou a ser titular ao lado de Pedro, o que deixou o grupo surpreso. O camisa 10 foi mal demais no jogo e deu bastante espaço para Marcelo, que desfilou.

Em meio ao caos, Jorge Sampaoli desembarca no Rio de Janeiro na manhã de domingo e deve ir ao Maracanã assistir ao jogo. O técnico mal chegou e já terá mais um grande problema para resolver.

A provável escalação do Flamengo diante do Coritiba para a estreia no Campeonato Brasileiro é: Mário Jorge esboçou a equipe que vai a campo contra o Coritiba com: Santos, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha , Matheus França e Gabigol.