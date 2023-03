Como Marcelo vai jogar no Fluminense em 2023?

Lateral e meia, ele se deixou à disposição de Fernando Diniz, que diz querê-lo de frente para o jogo

Marcelo foi uma das principais contratações do futebol brasileiro nesta temporada. Um dos grandes jogadores dos últimos anos assinou um contrato com o Tricolor até 2024 - com opção de extensão até 2025 -, e agora a expectativa é sobre a estreia do atleta, que ainda não definiu em qual posição vai jogar no novo clube.

Depois de anos brilhando no Real Madrid como lateral-esquerdo, Marcelo se aventurou em outro clube e em outra posição. Quando foi ao Olympiacos, o brasileiro passou a também atuar em uma posição mais centralizada, como um meio-campista. Assim, a dúvida sobre como ele vai atuar no Fluminense é grande.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Tricolor, logo após sua festa de apresentação, Marcelo não esclareceu em qual posição prefere ou vai jogar, se deixando aberto às possibilidades. "Jogo em qualquer lugar, até de goleiro", brincou o jogador.

Fernando Diniz, técnico do Flu, seguiu o mesmo caminho de possibilidades do jogador, só reforçando que ele deve jogar de frente para o jogo. "Marcelo é um cara extremamente lúcido e jogou de frente pro jogo a vida inteira. Assim, muito provavelmente ele vai jogar de frente pro jogo, a posição a gente vai definir com o tempo e com a participação dele também", explicou.

O sistema mais móvel que Diniz usa no Fluminense faz com que os laterais, como Samuel Xavier, se movimentam bastante, jogando mais por dentro ou por fora. Assim, é razoável se imaginar algumas possibilidades para Marcelo, que poderia jogar como lateral, volante, segundo volante ou meia.