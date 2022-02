Manchester United x Watford: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Manchester United e Watford se enfrentam neste sábado (26), no Old Trafford, a partir das 12h (de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Watford DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Old Trafford - Grande Manchester, Inglaterra HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (26), no Old Trafford.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester United chega para o confronto em casa após empatar com o Atlético de Madrid em 1 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League.

Na Premier League os Reds, com 46 pontos, buscam se manter no G-4.

Do outro lado, o Watford, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, vem de derrota para o Crystal Palace por 4 a 1 na última rodada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Manchester United

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2 x 4 Manchester United Premier League 20 de fevereiro de 2022 Atlético de Madrid 1 x 1 Manchester United Champions League 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Manchester United Premier League 6 de março de 2022 13h30 (de Brasília) Manchester United x Tottenham Premier League 12 de março de 2022 14h30 (de Brasília)

Watford

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 0 x 1 Watford Premier League 19 de fevereiro de 2022 Watford 1 x 4 Crystal Palace Premier League 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas