Manchester United x Norwich: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

A bola vai rolar neste sábado (16) para Manchester United x Norwich, pela 33ª rodada da Premier League, a partir das 11h (de Brasília), no Old Trafford. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, quatro meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo primeiro turno do torneio. Na ocasião, os Reds venceram por 1 a 0.

Vindo de um empate e uma derrota, o United busca voltar a vencer no Campeonato Inglês. Atualmente, soma 51 pontos, e fora da zona de classificação para a Champions League 2022/23.

Do outro lado, o Norwich, na lanterna, com 21 pontos, chega embalado com a vitória sobre o Burnley por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Old Trafford, o Manchester United segue sem contar com Edinson Cavani e Luke Shaw, lesionados, enquanto Mason Greenwood, suspenso, também está fora.

Assim, Alex Telles continuará na lateral no lugar de Shaw, mas Diogo Dalot pode entrar no lugar de Aaron Wan-Bissaka.

Já o Norwich não poderá contar com Adam Idah, Ozan Kabak e Omobamidele, lesionados, enquanto Billy Gilmour, Josh Sargent e Placheta são tratados como dúvidas.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Possível escalação do Norwich: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann; Dowell, Lees Melou, Rashica; Pukki.

DESFALQUES

MAN. UNITED:

Cavani e Luke Shaw: lesionados

Greenwood: suspenso

NORWICH:

Adam Idah, Ozan Kabak e Omobamidele: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester United e Norwich será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, neste sábado (16).