Manchester United x Brighton: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 2021/22

Nesta terça-feira (15), em jogo válido pela 18ª rodada, atrasada, do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe o Brighton no Old Trafford às 17h15 (de Brasília), para o confronto que pode deixar os Red Devils no Top 4 da Premier League, e o Brighton encostando na oitava posição.

Na quinta e nona posição, o United e o Brighton, respectivamente, jogam pela primeira vez em 2022. Segundo os dados do portal oGol, especializado em estatísticas, a última vez em que se enfrentaram foi em abril de 2021, na vitória dos Red Devils por 2 a 1. No histórico, o clube de Manchester leva a melhor com 18 vitórias em 26 duelos disputados, além de cinco empates e apenas três ocasiões em que os Seagulls se sobressaíram.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o United não poderá contar com Edinson Cavani, treinando para recuperação de problema na virilha, ficando fora assim como o volante Matic, com lesão na região da canela. No entanto, os brasileiros Fred e Alex Telles estão de volta e estão à disposição de Rangnick.

Back at it tomorrow! 👊 GP will speak to the press shortly before #MUNBHA. 🗣️



No caso do Brighton, os jogadores Mwepu e Sarmiento, apesar de terem boa recuperação, ainda não estarão no duelo contra o United, como afirmou o técnico Graham Potter.

Possível escalação da Manchester United: David de Gea; Diogo Dalot, Varane, Maguire e Alex Telles; Fred e Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho e Cristiano Ronaldo.

Possível escalação do Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk e Webster; Lallana, Lamptey, Cucurella, Grob e Moder; Maupay e Welbeck.

DESFALQUES

MANCHESTER UNITED:

Cavani: lesão na virilha;

Matic: lesão na região da canela.

BRIGHTON:

Mwepu: lesão no tendão;

Sarmiento: lesão no tendão.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester United e Brighton será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV por assinatura, e pelo Star+, no streaming, nesta terça-feira. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do confronto em tempo real.