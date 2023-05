Manchester United x Wolverhampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (13), em duelo da 36ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

O Manchester United recebe o Wolverhampton na manhã deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, em duelo da 36ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Manchester United está na quarta posição do campeonato, com 63 pontos. Entretanto, os Red Devils estão com o Liverpool (62) "na sua cola" e, por isso, sabem que não podem mais desperdiçar pontos. O time segue com o departamento médico cheio.

Do outro lado, o Wolverhampton ganhou a partida anterior e subiu para a 13ª posição, com 40 pontos, e se distanciou da zona de rebaixamento. Os Wolves não poderão contar com Kalajdzic e Chiquinho, ambos lesionados.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Eriksen, Casemiro, Rashford, Sancho, Bruno Fernandes e Weghorst.

Wolverhampton: Sá, Semedo, Collinks, Kilman, Toti, Lemina, Neves, Nunes, Neto, Hee-Chan e Cunha.

Desfalques

Manchester United

Varane, Martínez, Van de Beek, Heaton, McTominay e Jones estão no departamento médico.

Wolverhampton

Kalajdzic e Chiquinho estão no departamento médico.

Quando é?