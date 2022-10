Manchester United x Sheriff Tiraspol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela quinta rodada do grupo E da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Sheriff Tiraspol na tarde desta quinta-feira (27), em Old Trafford, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo E da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Diante de sua torcida, o Manchester United entra em campo buscando um triunfo para selar a sua classificação. Os Red Devils estão na segunda posição do grupo, com 9 pontos, e sabem que, em caso de vitória, não poderão mais ser alcançados pelos outros adversários.

Raphael Varane, Brandon Williams, Axel Tuanzebe e Donny van de Beek estão no departamento médico, mas o técnico Erik Ten Hag conta com os retornos de Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka e Anthony Martial.

Do outro lado, o Sheriff Tiraspol é o terceiro colocado, com 3 pontos, e quer manter a sua posição para, pelo menos, ir disputar a Conference League. Armel Zohouri foi expulso na rodada passa e, por isso, cumpre suspensão.

Escalações:

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Escalação do provável SHERIFF TIRASPOL: Celeadnic; Kiki, Radeljic, Kpozo; Guedes, Badolo, Salifu, Heron; Akanbi, Vizeu, Atiemwen.

Desfalques

Sheriff Tiraspol

Armel Zohouri está suspenso.

Man. United

Raphael Varane, Brandon Williams, Axel Tuanzebe e Donny van de Beek estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Old Trafford, Manchester - ING