Manchester United: demitido, Mourinho deve embolsar mais de R$ 100 milhões por rescisão

Após altos e baixos, o técnico foi enfim demitido do clube inglês, mas isso custará um preço altíssimo aos Red Devils

Exatamente três anos e um dia após Jose Mourinho ser demitido sem cerimônias do Chelsea, o técnico é novamente dispensado, dessa vez pelo Manchester United.

A notícia da demissão veio à tona nesta terça-feira (18), um dia após os Red Devils conhecerem o seu próximo adversário nas oitavas de final da Champions League: ninguém menos que o Paris Saint-Germain.

Este início temporada da Premier League foi uma das piores na história do clube inglês, e os problemas de relacionamento do técnico com dirigentes do clube e alguns jogadores estava cada vez pior.

A desmoralizante derrota para o Liverpool por 3 a 1 no último domingo (16) foi o ápice da stiuação para o clube, e apenas 48 horas depois, sua demissão foi oficializada.

Entretanto, a má notícia não foi tão má assim para Mourinho, já que foi presenteado com um generoso pagamento de indenização do United. De fato, ele receberá um pagamento muito maior do que qualquer um de seus precedentes, anteriormente dispensados, devido ao fato de sua demissão ter ocorrido tão cedo na temporada.

Quanto Jose Mourinho vai receber do Manchester United?

A terceira temporada de Mourinho no comando dos Red Devils foi, de fato, infame, e os sinais de problemas já estavam surgindo antes do início da campanha 2018/19.,

O jornal inglês Daily Record relatou que o United se comprometeria a realizar um pagamento de cerca de 18 milhões de libras (cerca de R$ 89 milhões) se dispensasse Mourinho. Essa taxa tem o potencial de aumentar exponencialmente, já que ele foi demitido antes de janeiro.





O United agora terá que pagar uma taxa de 22,5 milhões de libras (cerca de R$ 111 milhões) a Mourinho por encurtar seu contrato que estava vigente até 2020.

Embora o técnico já tivesse o salário anual de 18 milhões de libras, seu contrato inclui um bônus de 25% se o clube ainda estivesse concorrendo às duas principais competições da Europa ao ser demitido.

Quanto David Moyes e Louis van Gaal receberam?

Mourinho tornou-se o terceiro técnico a ser demitido após a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, e não só superou seus antecessores recentes em títulos como também nos valores recebidos após suas saídas.

Tanto David Moyes como Louis van Gaal só foram dispensados depois que o clube não tinha mais chances de conquistar um lugar no G-4 da Premier League. Mourinho, por outro lado, recebeu a bolada antes mesmo de o Natal chegar.

O ex-técnico escocês recebeu cerca de 5 milhões de libras (cerca de R$ 24,7 milhões) como pagamento após ser demitido em 2014, enquanto van Gaal obteve um valor semelhante, em 2016.