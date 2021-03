Manchester City x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Domingo (7) é dia de clássico na Premier League. O Manchester City recebe o Manchester United para disputar o Derby, às 13h30 (de Brasília), pela 27ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, em TV aberta. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Veja informações da partida!

Líder do Canpeonato Inglês, o City vai para o clássico em busca da 22ª vitória seguida, um número e tanto, ainda mais depois de um iníco complicado de temporada.

Guardiola não tem grandes desfalques para o jogo, nem mesmo Nathan Ake, que estava fora do time por causa de uma lesão, mas retronou aos treinamentos e está à disposição para o duelo.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Sterling e Foden

Mas enqunto o City tem uma grande sequência de vitórias, o United vem de três jogos seguidos com placar de 0 a 0. O time de Solskjaer é o vice-líder, porém está com 14 pontos de desvantagem.

Os desfalques certos são Pogba, Jones, Mata, enquanto De Gea, Van de Beek, Martial ainda aparecem como dúvida para o clássico.

💬 "We can only control what happens at United," adds the boss.



"[Man City] are the only team ahead of us and we want to get closer. They're in great form and either our record or theirs will be broken." #MUFC #MCIMUN pic.twitter.com/0nvyHQd711