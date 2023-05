Manchester City x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta da semifinal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (17), a partir das 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League 2022/23. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avança à final. Em caso de nova igualdade, o confronto vai para a prorrogação e pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Embalado com a vitória por 3 a 0 sobre o Everton na última rodada da Premier League, o Manchester City volta a sua atenção para o mata-mata da Liga dos Campeões em busca do título inédito. Walker, que na última semana teve a difícil missão de marcar Vinícius Júnior, falou sobre o abraço dado ao brasileiro após o apito final.

"Fui abraçá-lo porque ele tentou me dar um lençol. Eu estava pensando "Por favor, não tente isso de novo e não faça de mim um meme". Os boxeadores têm uma batalha e apertam as mãos depois. Você mostra um nível de respeito porque eles merecem. Carregando um clube enorme na Champions League. Amanhã (quarta) mostrarei a ele o respeito que ele merece, mas antes disso é cachorro contra cachorro", afirmou o lateral.

"É 1 a 1 e estamos no Etihad, onde estamos mais do que confiantes na UEFA Champions League para obter um resultado. Esperamos fazer isso novamente.", completou.

Na Liga dos Campeões, a equipe inglesa busca manter sua invencibilidade. Após liderar o Grupo G com 14 pontos, os Citizens eliminaram o RB Leipiz por 8 a 1 e o Bayern de Munique por 4 a 1 no placar agregado. Até agora, foram seis vitórias e cinco empates.

Do outro lado, o Real Madrid, maior campeão da Champions League, encerrou a primeira fase na liderança do Grupo F com 13 pontos. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, eliminou o Liverpool por 6 a 2, e nas quartas deixou para trás o Chelsea por 4 a 0 no placar agregado.

O histórico entre Real Madrid x Manchester City é bastante equilibrado. Em nove jogos disputados, foram três vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pela semifinal da Champions League 2021/22, os Merengues venceram nos pênaltis por 3 a 1.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Manchester City

Nathan Ake segue no departamento médico.

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?