Manchester City x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa da Inglaterra

Equipes decidem o título da FA Cup neste sábado (3); veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Manchester United decidem o título da Copa da Inglaterra na manhã deste sábado (3), a partir das 11h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. A final terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Paulo Andrade, comentários de Mário Marra e Leonardo Gaciba, e reportagem de João Castelo Branco.

Após garantir o título da Premier League 2022/23 com uma grande arrancada, superando o rival Arsenal, o Manchester City terá pela frente mais um jogo decisivo antes de enfrentar a Inter de Milão na final da Champions League, marcada para o dia 10 de junho em Istambul.

Na FA Cup, os Citizens eliminaram o Chelsea, Arsenal, Bristol City, Burnley e o Sheffield United nas semifinais, com um hat-trick de Riyad Mahrez. É importante ressaltar que a equipe de Pep Guardiola ainda não sofreu gols no torneio. Apenas duas equipes na história da Copa da Inglaterra, o Preston North End em 1889 e o Bury em 1903, alcançaram o troféu sem sofrer nenhum gol.

Getty Images

Para o confronto decisivo, o técnico Pep Guardiola confirmou que o goleiro Ortega, que ficou cinco partidas sem sofrer gols em cinco jogos da Copa da Inglaterra, começará como titular no gol, à frente do goleiro titular Ederson.

Já o Manchester United, campeão da Copa da Liga Inglesa, está pronto para disputar sua 21ª final da FA Cup. Com quatro vitórias consecutivas na Premier League e a garantia do terceiro lugar e uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, a equipe chega motivada para mais uma decisão. Agora, o objetivo é impedir que o rival conquiste a tríplice coroa.

Getty

"Garantir que o Manchester United continue sendo o único clube inglês com uma tríplice coroa: essa é a coisa mais importante", afirmou o atacante Rashford.

Na Copa da Inglaterra, o Manchester United garantiu seu lugar na final ao vencer o Everton e o Reading nas primeiras fases do torneio. Nas etapas seguintes, eles superaram o West Ham nas oitavas de final e o Fulham nas quartas de final. Na semifinal, enfrentaram o Brighton e, após um empate, venceram nos pênaltis por 7 a 6, garantindo assim sua presença na grande final.

"Nós merecemos a oportunidade de estar na final e encarar o Manchester City. É uma grande oportunidade e sim, nós lutamos muito. Acho que nós progredimos bem para estarmos aqui na final da Copa da Inglaterra", apontou Erik ten Hag.

É importante ressaltar que o Manchester City chega à sua décima segunda final da Copa da Inglaterra, tendo conquistado o torneio em seis ocasiões: 1904, 1934, 1956, 1969, 2011 e 2019. Por outro lado, o Manchester United acumula vinte finais e doze vitórias na competição.

Getty





Retrospecto na temporada 2022/23:



Na Premier League, os Citzens aplicaram uma goleada de 6 a 3 sobre o rival no Etihad Stadium, enquanto os Red Devils saíram vitoriosos por 2 a 1 em Old Trafford.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Bernardo, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Manchester United

Anthony Martial sofreu uma contusão na panturrilha durante vitória por 2 a 1 sobre o Fulham e está fora da decisão. Lisandro Martínez, Donny van de Beek e Marcel Sabitzer também são desfalques.

Quando é?