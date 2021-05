Quais são os maiores campeões da Premier League?

Confira os sete clubes que já levantaram a taça do campeonato nacional inglês

A edição de 2020/21 da Premier League já tem seu campeão definido: o Manchester City até começou mal, mas fez uma campanha irretocável na segunda metade de competição e saiu com o título do campeonato pela quinta vez. Com mais uma taça sendo levantada, a Goal aproveitou a oportunidade para listar os maiores vencedores da história do torneio. Confira!

O Manchester City é o atual campeão da Premier League (Foto: Getty Images)

A Premier League já foi conquistada por sete clubes diferentes, sendo que quatro deles venceram o título mais do que uma vez. Na atual temporada, o Manchester City levantou a taça pela quinta vez, todas nessa década. Já em 2019/20, o Liverpool foi campeão da competição pela primeira vez .

Vale lembrar que a Premier League não corresponde à história do Campeonato Inglês: o torneio foi criado apenas em 1992 para substituir a Football League, que já existia a mais de 100 anos. Assim, clubes como Liverpool, Arsenal, Everton, Aston Villa e Sunderland, que estavam entre os maiores campeões da antiga competição , não "levam" a mesma história para a Premier.

O clube com mais títulos na Premier League é o Manchester United, que ganhou a competição 13 vezes, seguido por Chelsea e Manchester City, cada um com cinco taças.

O Manchester United é o maior vencerdor da Premier League (Foto: Getty)