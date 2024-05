Os times com mais títulos de FA Cup, a Copa da Inglaterra

Manchester United cola no Arsenal, o maior campeão isolado, com glória sobre o Manchester City

A FA Cup, conhecida no Brasil como Copa da Inglaterra, é uma das competições mais tradicionais do futebol mundial. Afinal de contas, estamos falando do torneio de futebol mais antigo que ainda segue em disputa.

Tendo sua primeira edição em 1871/72, com o Wanderers ficando com a taça, o certame já passou por inúmeras transformações no mundo da bola e segue tendo sua importância no imaginário do Esporte Bretão. A edição 2023/24 teve o Manchester United como campeão. Mas quem são os times com mais títulos da Copa da Inglaterra? Confira a lista abaixo.

