Por que o Manchester City se recusou a vender Eric Garcia ao Barcelona

Apesar de pode perder o defensor de graça na próxima janela, os ingleses preferiram não aceitar a propostas culé

Foi por muito pouco que Eric Garcia não voltou ao Barcelona no último dia da janela de transferências. Apesar da confiança dos espanhóis em contratar o defensor, o preferiu deixá-lo em seu elenco, ao final das contas.

O jogador espanhol, foi o principal alvo do para reforçar a sua defesa, que fez uma oferta tardia, que girava em torno de £ 9 milhões (cerca de R$ 63,3 milhões) - mais taxas. O City, que queria £ 20 milhões (R$ 140 milhões), rejeitou, enquanto via um Barça estava confiante de conseguir um compromisso no último dia da janela de transferência.

Mesmo que o contrato de Garcia esteja se aproximando do fim, o City preferiu não vendê-lo por um preço considerado baixo. Isso porque, apesar de ele ter apenas 19 anos e concorrer outros quatro experientes na mesma, é um dos homens de confiança de Pep Guardiola, podendo entrar em campo se for preciso, principalmente em meio a uma mini crise de lesões que afeta o clube e com o calendário cheio devido à pandemia.

Para Barça não ter fechado o acordo foi um golpe e tanto. O clube já havia liberado uma vaga para o reforço ao liberar Todibo para fechar com o , por empréstimo. Por outro lado, Garcia também sofreu com a recusa do City.

O defensor já havia declarado o seu desejo de voltar ao seu clube de juventude, além de colocar como improvável que seu vínculo com o City seja renovado, mesmo sendo um dos "xodós" de Guardiola desde que estava na base. Ainda assim, os ingleses têm confiança de que ele não vá causar problemas por não ter sido negociado.

Agora, a esperança do Barcelona é conseguir a contratação do jovem atleta em janeiro, quando ele poderá começar as conversas para sair de graça do City.

Garcia fez sua primeira aparição na Premier League na última temporada e entrou em campo 20 vezes em todas as competições,com destaque para os jogos de alto nível contra o , e . Ele também fez sua estreia pela seleção da em setembro, na vitória por 4x0 sobre a , na Liga das Nações, e atualmente está com o elenco de Luis Enrique para mais uma série de jogos internacionais.