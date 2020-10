Guardiola x Barcelona: técnico tenta convencer Eric Garcia a ficar no City

Com o contrato perto do fim, zagueiro espanhol foi titular na vitória do City contra o Porto pela Liga dos Campeões

O interesse do em Eric García não é surpresa para ninguém. Os catalães tentaram contratar o zagueiro espanhol durante a última janela de transferências, sem sucesso. E a permanência do jogador no dá a Pep Guardiola mais tempo para convecer o atleta a ficar no clube.

Formado em La Masia, García, de apenas 19 anos, estreou profinalmente como jogador do time inglês e está em seu último ano de contrato com os Citizens e já deixou claro ao Manchester a vontade se transferir de volta para Barcelona. Guardiola sabe disso, mas não desiste do jogador.

"Eu sei que ele quis deixar o clube e talvez nós possamos convecê-lo durante a temporada a renovar seu contrato com o time", disse o treinador do City após a vitória por 3 a 1 contra o . "Ele é um cara estável em muitos aspectos e estamos felizes por tê-lo".

García foi titular no embate contra os portugueses, o que não foi muito surpreendente. Nathan Aké e Aymeric Laporte não estavam disponíveis e o espanhol formou dupla de zaga com Rúben Dias.

O City sabe do potencial de García e por isso fez tanta questão de mantê-lo por, pelo menos, mais uma temporada. O zagueiro, no entanto, faz jogo duro e já falou publicamente que não renova com o time inglês e sai assim que seu contrato terminar.

Perder García seria comparado com a perda de Jadon Sancho para o : jovens talentosos que não querem atuar no time profissional do Manchester City. A exceção é Phil Foden, jogador cada vez mais importante para Guardiola.