Manaus x Confiança ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Manaus e Confiança entram em campo na tarde deste sábado (24), a partir das 16h, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do Nosso Futebol+, no streaming.

Vindo de uma goleada sofrida no jogo passado, o Manaus entrou na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 9 pontos. Já o Confiança venceu na rodada anterior e subiu para o sexto lugar, com 14 pontos.

Prováveis escalações

Manaus: João Guilherme; Lucas Mota, Luis Fernando, Bruno Bispo e Renan Luis; Gilson Alves, Tonini e Gustavinho; João Lucas, Klenisson e Franklin. Técnico: Higo Magalhães.

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Salazar, Adryan e Felippe Borges; Lucas Gabriel, Riquelmo e Dione; Betinho, Diego Cardoso e Edison Negueba. Técnico: Vinícius Eutrópia.

Desfalques

Manaus

Felipe Baiano está suspenso.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?