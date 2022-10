Manchester City x Southampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (8), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Southampton na manhã deste sábado (8), no Etihad Stadium, às 11h (de Brasília), pela 10ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Em segundo lugar, com 20 pontos, os Citizens entram em campo buscando a vitória para dormir na liderança. Phillips, Stones e Walker, lesionados, são as baixas o time de Pep Guardiola. Por outro lado, jogadores que descansaram no meio da semana, como De Bruyne e Foden, devem retornar aos titulares.

Do outro lado, o Southampton está na 16ª posição, com 7 pontos, e prometem dificultar a vida do poderoso rival, para permanecer fora do Z-3. Livramento e Lavia, lesionados, desfalcam os Saints.

Escalações:

Escalação do provável Man. City: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Foden, Haaland, Grealish.

Escalação do provável Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Caleta-Car, Larios; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Aribo; Mara, Adams.

Desfalques

Man. City

Kalvin Phillips, John Stones e Kyle Walker, lesionados, desfalcam os Citizens.

Southampton

Valentino Livramento e Romeo Lavia, machucados, são baixas nos Saints.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING