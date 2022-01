Lyon não libera, e Chelsea recua por volta de Emerson Palmieri

O Chelsea falhou na tentativa de ter Emerson Palmieri de volta ao empréstimo para o Lyon. A GOAL apurou que tanto o clube inglês quanto o lateral-esquerdo fizeram esforços por essa transferência imediata, mas o Lyon não liberou o retorno do brasileiro ao clube dono dos seus direitos econômicos. Assim, a princípio ele permanecerá no Lyon até o fim da temporada por empréstimo.

Na tentativa de ter Emerson de volta, o Chelsea fez uma oferta de 4 milhões de libras ao Lyon como compensação por quebrar o acordo de empréstimo pelo seu próprio jogador, mas o técnico Peter Bosz disse publicamente que manteriam o brasileiro.

A volta de Emerson Palmieri ao Chelsea era um desejo do técnico Thomas Tuchel. Após perder Chilwell com uma lesão grave no joelho, em novembro, Tuchel gostaria de contar com o jogador, mas isso não foi possível.

Revelado na base do Santos, Emerson jogou por Palermo, Roma, Chelsea e atualmente está no Lyon. Nesta temporada, o lateral de 27 anos fez 19 jogos, um gol e deu uma assistência pelo time francês.