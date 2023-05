Luxemburgo no Corinthians já teve pai de santo, ponto eletrônico e briga com Marcelinho

O técnico Vanderlei Luxemburgo já teve duas passagens pelo Corinthians

Vanderlei Luxemburgo acertou o retorno ao Corinthians. O treinador assinou contrato com o clube até dezembro de 2023. Essa será a terceira passagem do técnico pelo clube paulista. Luxemburgo já comandou o Corinthians em 1998 e 2001. O técnico foi campeão brasileiro em 1998 e campeão paulista em 2001. Além dos títulos, Luxemburgo acumula histórias curiosas e polêmicas em sua trajetória pela equipe paulista.

Luxemburgo teve uma relação conturbada com um dos maiores ídolos da história do Corinthians: Marcelinho Carioca. Essa relação cheia de polêmicas ficou evidente anos depois da segunda passagem de Luxemburgo pelo clube. O treinador e o ex-jogador trocaram farpas e acusações ao vivo em um programa de televisão.

"Tirei mulher do seu quarto. Você é safado. Você é moleque. Você é moleque e você é safado. A tua religião foi a ponte para você se proteger até hoje. Eu falo isso na sua cara. Você é moleque", bradou na ocasião Vanderlei Luxemburgo para Marcelinho, durante o extinto programa "Por Dentro da Bola", da TV Bandeirantes, em 2007.

O caso foi parar na justiça. Marcelinho Carioca processou Vanderlei Luxemburgo por danos morais.

Outro episódio curioso que ocorreu na primeira passagem do técnico pelo Corinthians foi revelado pelo ex-jogador Vampeta. Em 1998, na reta final do Campeonato Brasileiro, o volante Gilmar Fubá sofreu uma contusão. Luxemburgo, então, teria contratado o pai de santo Robério de Ogum para ajudar na recuperação da lesão de Gilmar Fubá. Vampeta revelou essa história em seu livro "Memórias do Velho Vamp".



Mas a ideia de Luxemburgo parece não ter dado muito certo. Gilmar Fubá ficou um tempo no departamento médico. Por outro lado, Ricardinho ganhou mais chances na equipe titular e formou um meio-campo inesquecível e vitorioso ao lado de Vampeta, Rincón e Marcelinho Carioca.

Ricardinho, aliás, foi o pivô de mais uma história polêmica envolvendo Luxemburgo no comando do Corinthians. Na semifinal do Campeonato Paulista de 2001, contra o Santos, Ricardinho usou um ponto eletrônico no ouvido durante a partida, para receber as instruções de Luxemburgo. A estratégia pensada pelo treinador na ocasião gerou muito debate. Mas o técnico sempre se orgulhou pela inovação tecnológica da época.

"É uma satisfação muito grande para mim falar do ponto eletrônico. Acho que é uma coisa que vai chegar ao futebol brasileiro ainda, e já era para ter chegado há muito tempo no futebol mundial, porque vai ajudar muito na comunicação do treinador com os jogadores. E eu sempre quis trazer coisas novas para o futebol", explicou Vanderlei Luxemburgo em entrevista à TV Globo em 2019.