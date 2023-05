Os bastidores da contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians até dezembro de 2023

Treinador se reuniu com diretoria nesta tarde no CT Joaquim Grava e ajustou os detalhes do contrato; ele deve comandar o treino desta segunda-feira

Vanderlei Luxemburgo acertou a volta ao Corinthians, time que treinou em 1998. Quarta opção da diretoria, ele foi procurado oficialmente na manhã desta segunda-feira (1º), mas já tinha recebido a informação sobre o interesse da diretoria na tarde desse domingo (30), como soube a GOAL. Ele será o substituto de Cuca, que deixou o clube na última quarta-feira (26).

O primeiro telefonema oficial do presidente Duílio Monteiro Alves para o treinador foi feito no período matutino. Em São Paulo, ele prontamente aceitou o convite para uma conversa presencial. Por volta de 13h30 (de Brasília), chegou ao CT Joaquim Grava para ajustar detalhes do contrato e assinar vínculo até dezembro de 2023.

As partes ainda estão em reunião no centro de treinamentos do clube, localizado no Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste de São Paulo (SP). A conversa é para ajustar questões financeiras e cláusulas contratuais. Vanderlei Luxemburgo deve, na sequência do encontro, comandar a atividade do elenco no local. O treinador, inclusive, será o responsável por preparar a equipe para o jogo contra o Independiente Del Valle, do Equador, nesta terça-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Getty Images

O treinador do sub-20 corintiano, Danilo, deve auxiliar o novo treinador nas primeiras atividades e no jogo contra o time equatoriano, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Ele foi o comandante da equipe na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque.

A decisão da diretoria por Luxemburgo foi pelo número reduzido de possibilidades. Sem opção depois de fazer ao menos três tentativas — Tite, Mano Menezes e Roger Machado foram procurados —, a cúpula decidiu investir no treinador, que estava fora do mercado desde 2021, quando defendeu o Cruzeiro. A falta de alternativas para o cargo foi o que motivou a investida em Vanderlei Luxemburgo, que até tinha pensado em seguir carreira política no ano passado — ele foi pré-candidato a Senador da República pelo estado do Tocantins.

A primeira alternativa do Corinthians foi Tite, mas o técnico descartou assumir um clube brasileiro neste momento e mostrou preferência por um trabalho na Europa — ele sonha com a Premier League a partir de julho deste ano. O segundo procurado foi Mano Menezes, que defende as cores do Internacional e tem multa rescisória de R$ 1 milhão. O treinador, contudo, não pretende deixar o Beira-Rio neste momento. Roger Machado teve a ida ao CT Joaquim Grava encaminhada no último sábado (29). Entretanto, um dia mais tarde, a diretoria optou por descartar o negócio devido à rejeição dos torcedores. O argentino Carlos Tévez, que é ídolo do clube pela passagem em 2005, foi oferecido pelo agente iraniano Kia Joorabchian, mas o negócio não avançou por decisão da cúpula.