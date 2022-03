Luva de Pedreiro: quem é o jovem que virou sucesso nas redes sociais?

Conhecido como Luva de Pedreiro, Iran Ferreira, de apenas 20 anos, tem bombado nas redes sociais após divulgar vídeos marcando golaços nos últimos dias.

Marcada pelo bordão "Receba", o jovem protagoniza diversos lances em um campo de futebol de terra batida no interior da Bahia e, como um bom torcedor do Vasco da Gama, ele sempre está acompanhado com a camisa do cruzmaltino.

No TikTok, o jovem já soma mais de 5,3 milhões de seguidores, com mais de 91,6 milhões de curtidas em seus vídeos. Além disso, o baiano tem se destacado também no Instagram, com pouco mais de 923 mil seguidores.

Como fruto de seus vídeos, o influencer tem chamado cada vez mais a atenção de jogadores de futebol. Por ser torcedor declarado do Vasco, Iran já realizou uma chamada de video com o atacante Nenê, além de ter interagido com Lucas Moura, do Tottenham, e Richarlison, do Everton.

Cercado de humor e carisma, o Luva de Pedreiro, como ficou conhecido, não para de crescer nas redes sociais, tendo lançado também um canal no YouTube.