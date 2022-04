Luva de Pedreiro agora tem sua tropa e promove "Goleiro" e "Cruzador"

"Receba"! Se você é minimamente antenado à internet e acompanha também às notícias do futebol, assistiu a um vídeo de Iran Ferreira, "o cara da luva de pedreiro", como ele mesmo se denomina durante as gravações. Contudo, todo o trabalho do jovem, que é sucesso na web e reúne mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, conta com uma equipe.

Há outros dois personagens nas filmagens do Luva de Pedreiro: o goleiro e o cruzador (responsável por fazer os passes na direção de Iran Ferreira). Agora, eles se juntam nas redes sociais para formar a Tropa da Luva de Pedreiro.

Em material divulgado por seu estafe, o Luva de Pedreiro exalta a criação do projeto: "Rapaz, a Tropa do Luva é um projeto criado por mim e por meu agente Allan Jesus com o objetivo de ajudar e dar reconhecimento aos meus parceiros (Rainan Silva Santos e Maycon Passos Silva) que estiveram comigo desde muito antes que meus vídeos viralizaram", afirmou Iran Ferreira.

A nova estrela da internet brasileira criou, ao lado de seu agente, Allan Jesus, o perfil @tropadoluvaoficial no Instagram. Com pouco mais de 80 mil seguidores, ele planeja chegar atingir a marca das centenas de milhares.

Objetivo

"A nossa próxima meta é alcançar a marca de 100 Mil seguidores no Instagram, que se Deus quiser vamos bater. Depois vamos trabalhar também para atingir um grande numero de seguidores em outras redes sociais", comentou Iran Ferreira.

Novidade

"Rapaz, pra falar a verdade, a Tropa do Luva já é uma novidade. Mas nós vamos trabalhar para apresentar vários conteúdos, tipo vídeos que o cara da Luva de Pedreiro não mostra, aqui vamos mostrar. Vamos interagir com o público através de lives e desafios, e muitas coisas mais".

Onde gravarão vídeos

"Em tudo que é lugar. Na Tabua (Quijingue, BA), no Rio de Janeiro, em todos os lugares que a gente chegar. Quando estivermos juntos, vamos gravar os vídeos juntos, e quando estivermos cada um em um canto, vamos gravar separadamente. O conteúdo vai ser sempre uma novidade por isso, porque nosso diferencial será sempre a autenticidade".